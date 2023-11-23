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A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 elemelerinde grubunu lider bitirerek turnuvaya katılım hakkı elde eden A Milli Takım, kura çekimi öncesi statünün kurbanı oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:11
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A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Toplam 24 takımın 6 grupta yer alacağı EURO 2024'ün kuraları 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00'de Hamburg'daki Elbphilharmonie'de çekilecek.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Takımlar elemelerdeki derecelerine göre torbalara ayrılırken tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takım'ımız kurada ikinci torbada yer alacak.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Ancak UEFA'nın EURO 2024'teki statüsü ay-yıldızlıları ilginç bir duruma soktu.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Hürriyet'te yer alan habere göre Milliler'imiz ikinci torbada olmalarına karşın, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin üçüncü veya dördüncü torbada olması nedeniyle istediği avantajı elde edemedi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Statü gereği torbalarda öncelik grup birincilerinde olduğundan, Romanya ve Arnavutluk gibi UEFA sıralamasında geride olan takımlar 2. torbaya girebildi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Son Avrupa şampiyonu İtalya ikinci olduğundan ancak son torbadan kendisini EURO 2024'e atabildi. Keza eski şampiyonlardan Hollanda da ikinci olduğundan ve eleme performansı iyi olmadığından üçüncü torbaya girdi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Yani Milliler ikinci torbada olmalarına karşın alt torbalardaki bu iki ekiple aynı grupta yer alabilir.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

UEFA eğer ülkeler sıralamasını baz alsaydı ortaya bambaşka bir tablo çıkacaktı...

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A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

Milliler yine ikinci torbada yer alacaktı ancak bu kez üçüncü ve dördüncü torbalardan gelecek ekiplerin tamamı daha mütevazı takımlar olacaktı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

MEVCUT STATÜYE GÖRE TORBALAR

1. TORBA
Almanya
Portekiz
Fransa
İspanya
Belçika
İngiltere

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

2. TORBA
Macaristan
Türkiye
Romanya
Danimarka
Arnavutluk
Avusturya

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

3. TORBA
Hollanda
İskoçya
Hırvatistan
Slovenya
Slovakya
Çekya

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

4. TORBA
İtalya
Sırbistan
İsviçre
Play-off galibi
Play-off galibi
Play-off galibi

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

UEFA SIRALAMASI BAZ ALINMIŞ OLSAYDI

1. TORBA
İngiltere
İspanya
İtalya
Almanya
Hollanda
Fransa

A Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı

2. TORBA
Portekiz
Belçika
Türkiye
İskoçya
Avusturya
İsviçre

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