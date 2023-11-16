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A Milli Futbol Takımı'mızda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı!

Almanya ile hazırlık maçında Almanya ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'mızda, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun kamp kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:41
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A Milli Futbol Takımı'mızda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı'mızda, Almanya ve Galler maçları öncesi Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın ardından EURO 2024 Elemeleri D Grubu son hafta mücadelesinde Galler deplasmanda mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmalar öncesinde ay-yıldızlılarda Cengi Ünder ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Milli Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen milli oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır

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