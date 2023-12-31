2023 yılı A Milli Futbol Takımı için başarılı geçti!

A Milli Futbol Takımı, başarılarla geçen 2023 yılında hedeflerine ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı resmi maçlarda yalnızca 1 yenilgi aldı ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e grup lideri olarak katılma hakkını elde etti.

Türkiye, 2023 yılında 8'i resmi (EURO 2024 eleme grubu maçları), 2'si özel toplam 10 karşılaşmaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Yapılan 10 maçta rakip filelere 19 gol gönderen milli futbolcular, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Resmi maçlardaki tek yenilgisini Bursa'da Hırvatistan karşısında 2-0'la alan Türkiye, Belçika'da oynadığı özel maçta ise Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

İLKLERİN YILI 2023

Tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir büyük turnuvaya katılma hakkını kazanan Türkiye, 2023 yılında birçok başka ilke de imza attı.

Milli Takım, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek, rakibini evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Türkiye, EURO 2024'ün finaline ev sahipliği yapacak Berlin'de oynanan özel karşılaşmada da Almanya'yı 3-2 yendi ve güçlü rakibini 72 yıl sonra deplasmanda devirmeyi bildi.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 elemelerinde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.

MİLLİ TAKIM'IN 19 GOLÜNÜ 16 FARKLI İSİM ATTI

A Milli Takım'ın 2023 yılında attığı 19 gol, 16 farklı isimden geldi.

Ay-yıldızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun 2'şer gol atarken, Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Arda Güler, Ozan Kabak, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı ve Yusuf Yazıcı 1'er kez fileleri havalandırdı.

Milliler, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Ay-yıldızlı ekip Türkiye'de oynanan Galler ve Letonya ile deplasmanda oynanan Hırvatistan maçlarında gol yemedi.

KUNTZ'LA 6 MONTELLA'YLA 4 MAÇ

Türkiye, bu yıl oynadığı 10 maçın 6'sına Stefan Kuntz, 4'üne ise Vincenzo Montella yönetiminde çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılına Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde girdi. İlk maçını 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ile oynayan Türkiye, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Türkiye, 2023'te Kuntz yönetiminde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Milli Takım'ın Japonya'ya 4-2 mağlup olduğu özel maçın ardından Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella göreve getirildi.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetiminde oynadığı 4 maçta ise yenilgi yaşamazken, 3 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.

Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle mağlup eden Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta yeniden liderliğe yükseldi.

İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, D Grubu'nda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

Milli takım, son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, grubu lider tamamladı.

Türkiye, Montella idaresinde oynadığı özel maçta ise Berlin'de Almanya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İtalyan çalıştırıcı, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

EURO 2024'TEKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakipleri 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye; F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE EURO 2032 EV SAHİPLİĞİNİ KAZANDI

Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği hakkını bu yıl kazandı.

İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Merkezi'nde 10 Ekim'de gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye'nin İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapma hakkını elde ettiği duyuruldu.