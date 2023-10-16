Haberler A Milli Futbol Takımı Helal sana Yunus Akgün

Helal sana Yunus Akgün

Genç yıldız önce ofsayta takıldı, sonra tam 90'a taktı. Montella'nın güvenip kritik maçta 11'e koyduğu 23 yaşındaki futbolcu müthiş bir gol attı... Cenk'in pasını kontrol edip, harika bir vole vurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Helal sana Yunus Akgün

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Leicester City'ye transfer olan Yunus Akgün, İngiltere'deki başarılı grafiğini Milli Takım'a da taşıdı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan öğrencisi olan 23 yaşındaki futbolcuyu dün ilk 11'de kullandı. İrfan Can Kahveci'nin yerine genç yıldızını sahaya süren İtalyan çalıştırıcı bunun karşılığını da aldı. Letonya savunmasını zorladı. Gerek delici çalımları, gerek şutları, gerekse akıl dolu paslarıyla sürekli rakip defansı yordu. Golü de buldu. Ancak VAR'da ofsayta takıldı.

MİLYONLARI AYAĞA KALDIRDI

Yunus Akgün ikinci yarıda da bir hayli etkiliydi. 58. dakikada sol kanattan etkili geldik. Cenk Özçakar iyi bir bindirmenin ardından penaltı noktasına doğru meşin yuvarlağı kesti. Kendini boşa çıkartan Yunus topla buluştu. Önce meşin yuvarlağı düzeltti. Ardından müthiş bir vole ile ağlarla buluşturdu. Bu harika golüyle Konya'da tribündeki onbinleri, ekran başında da milyonları sevinçten ayağa kaldırdı. Yunus Akgün 76. dakikada yerini Adana Demirspor formasıyla çok iyi bir sezon başlangıcı yapan Yusuf Sarı'ya bıraktı. Tribünler onu ayakta alkışladı.

MONTELLA'NIN ADAMLARI

Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan öğrencileri Yunus Akgün ile Samet Akaydin maça damgasını vurdu. Yunus gol perdesini açtı. Samet ise Cenk Tosun'un attığı golde, hücumda önce rakipten muhteşem sıyrıldı, ardından da sol ayağıyla harika bir orta kesti. Cenk de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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