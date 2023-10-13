Sürpriz 11

A Milli Takım'ın başında ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkan Vincenzo Montella, ilk 11 tercihiyle herkesi şaşırttı. İtalyan çalıştırıcı, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu tercih ederken, sol bekte ise Cenk Özkaçar'ı görevlendirdi. Stoperde ise Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Samet Akaydin'i tercih etti. Orta sahanın merkezinde İsmail Yüksek-Salih Özcan ikilisini görevlendiren Montella, önlerinde Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu, solda da İrfan Can Kahveci oynadı. Gol ayağı olarak ise Barış Alper'i sahaya sürdü. Montella bir anlamda Adana Demirspor'da oynattığı 4-6-0'la Hırvatistan karşısına çıktı.