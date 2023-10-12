İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! Galatasaraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.
Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanan ve 21.45'te başlayan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı.
Oldukça istekli başladığımız karşılaşmanın 30. dakikasında millilerimiz Barış Alper ile Hırvatistan ağlarını havalandırarak skoru 1-0'a gelirdi.
İşte golümüz...
🇹🇷⚽GOOOLLL!! BARIŞ ALPER YILMAZ! MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLÜ! MÜKEMMEL PAS, MÜKEMMEL DÜŞÜNCE! HIRVATİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ... pic.twitter.com/RMaA3y08hq— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023