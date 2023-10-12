Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! Galatasaraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı

İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! Galatasaraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı

EURO 2024 Elemeleri'ndeki 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında Bizim Çocuklar, Barış Alper ile Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. İşte golümüz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 22:50
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! Galatasaraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanan ve 21.45'te başlayan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Oldukça istekli başladığımız karşılaşmanın 30. dakikasında millilerimiz Barış Alper ile Hırvatistan ağlarını havalandırarak skoru 1-0'a gelirdi.

İşte golümüz...

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