Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek: Maçı kazanacağımıza başından beri inanmıştık!

İsmail Yüksek: Maçı kazanacağımıza başından beri inanmıştık!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılarda İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:58 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 00:31
İsmail Yüksek: Maçı kazanacağımıza başından beri inanmıştık!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda özellikle İsmail Yüksek, gösterdiği performansla alkış topladı.

Sahada basmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan orta sahasına nefes aldırmadı.

İsmail Yüksek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bu gece muhtemelen uyuyamayız sevinçten. Bu sevinç anlatılmaz yaşanır. Biz bu maçı hafta başından beri maçı kazanacağımıza inanmıştık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Hırvatistan bizi evimizde yeniyorsa, biz niye yenemeyelim! Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu.

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