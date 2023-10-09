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A Milli Takım'da Cenk Tosun ve Ertaç Özbir açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'da Hırvatistan maçı hazırlıkları sürüyor. İlk olarak açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, liderlik için önemli bir maç olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan Ertaç Özbir, kendisine milli takım şansını verdiği için teknik direktör Montella'ya teşekkür etti. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:50
A Milli Takım'da Cenk Tosun ve Ertaç Özbir açıklamalarda bulundu!

A Milli futbolcular Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

İşte o sözler...

CENK TOSUN: LİDERLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ

"Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. İnşallah yeni hocamızla bu iki maçı iyi geçirip, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz."

"Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten çok önemli. Liderlik için çıkacağımız bir maç. İnşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz."

"Yeni hocanın gelmesiyle hava gerçekten çok güzel. Hoca bizden biri gibi, uzun süredir Türkiye'de zaten. Türkiye'yi biliyor, Türk futbolcuların dilinden anlıyor. Sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük yer. Hava çok güzel. İlk idmanı yapacağız. Yüzde yüz hazır olmak için 2-3 gün güzel çalışacağız."

ERTAÇ ÖZBİR: MONTELLA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Bu dönemde bana şans geldi. Montella geldikten sonra oyun sistemine yakın gördüğü kaleci olduğum için benim için değerlendirmede bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Oyun sistemine adapte olursak, önümüzdeki maçlarda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

"Son zamanlarda aslında böyle bir umudum yoktu. Ama performansımdan dolayı, Montella'nın da gelmesiyle içimde tekrar bir şeyler yeşermeye başladı. İnşallah hem hocamız hem de benim için hayırlı olur."

"Hocamızın bir sistem hocası olduğunu tüm Türkiye biliyor. Eğer onun isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum."

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