Haberler A Milli Futbol Takımı Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri kapsamında grupta oynadığı son maçta Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekibin grupta ikisi deplasmanda olmak üzere üç maçı daha var. Peki, D Grubu'nda oluşan son puan durumu ne? İşte yanıtı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 09:46 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 10:24
Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Peki, Türkiye'nin grubunda oluşan son puan durumu ne?

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye, D grubunda ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ise puanını 10'a yükselterek liderliğe çıktı.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Galler, Letonya'yı deplasmanda yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Milli Takım, grubunda bir sonraki maçta 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

15 Ekim'de ise Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını ise Galler ile 21 Kasım'da deplasmanda oynayacak.

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

İŞTE D GURUBU'NDA PUAN DURUMU

1- Hırvatistan | 4 maç - 10 puan

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

2- Türkiye | 5 maç - 10 puan

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

3- Ermenistan | 5 maç - 7 puan

Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

4- Galler | 5 maç - 7 puan

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