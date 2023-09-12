Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti.
Peki, Türkiye'nin grubunda oluşan son puan durumu ne?
Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.
Türkiye, D grubunda ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ise puanını 10'a yükselterek liderliğe çıktı.
Galler, Letonya'yı deplasmanda yenerek puanını 7'ye yükseltti.
Milli Takım, grubunda bir sonraki maçta 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak.
15 Ekim'de ise Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını ise Galler ile 21 Kasım'da deplasmanda oynayacak.
İŞTE D GURUBU'NDA PUAN DURUMU
1- Hırvatistan | 4 maç - 10 puan
2- Türkiye | 5 maç - 10 puan
3- Ermenistan | 5 maç - 7 puan
4- Galler | 5 maç - 7 puan
5- Letonya | 5 maç - 0 puan