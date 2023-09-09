Spor yazarları Türkiye-Ermenistan maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - SERGENLER BERTUĞLAR!
Ermenistan'ın 2 milyon 800 bin nüfusu var, bizim 80 milyon… Kadro değerleri 31 milyon euro, bizim 250 milyon euro… FIFA'da biz 40. sıradayız, Ermenistan ise 90. basamakta…
TURGAY DEMİR - SERGENLER BERTUĞLAR!
Ermenistan'ın 2 milyon 800 bin nüfusu var, bizim 80 milyon… Kadro değerleri 31 milyon euro, bizim 250 milyon euro… FIFA'da biz 40. sıradayız, Ermenistan ise 90. basamakta…
Siz bakmayın maç sırasında oluşan tabelayı kımıldatmayan etkisiz istatistiklere, yani topla oynamaya, isabetli pas yapmaya falan… Asıl istatistikler bu yazdıklarım…
Hangi kadroyla çıkarsak çıkalım maçı almalıydık… İşin gerçeği bu ama yine de söylemeden edemeyeceğim, Onur Bulut varken, Cenk Özkaçar neden sahadaydı! Onur, Beşiktaş'ta hem sağ, hem de solda iyi performans göstermedi mi!? Yoksa gösterdi de, Kuntz mu görmedi!
Bir Cenk oynayacaksa eğer soyadı Tosun olmalıydı ama o golcü geniş kadroya bile çağırılmadı!… Kerem maçın hemen başında iki lokum uzattı Barış'a, ikisini de mundar etti!
Golü, golcü atar… Nitekim genç Bertuğ ilk maçında, hem de çok kısa süre oyunda kalmasına rağmen attı golünü… Kimler kaçırdı, kim attı!?
Çok kolay kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Rakip asla bizim ayarımızda değildi ama yine de kazanamadık! Sahaya çıkan ilk 11 ve sonradan giren oyuncularımızın neredeyse tamamı panikatak halinde oynadılar.
Kesin olan tek şey şu ki; Kuntz artık o görevde kalamaz. Kalmamalı da… Ancak artık yeni bir şeyler söyleyelim, yıllardır yaptığımız ezberleri bozma zamanıdır.
Milli Takım, kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da kulüplerin, "Hoca bizim camiadan olsun" diye yarışacağı bir yer değildir.
Gelecekse Sergen Yalçın gelsin. Kurtaracaksa, Sergenler, Bertuğlar kurtarır bu futbolu, yaşı geçmiş, işi bitmişler değil...
REHA KAPSAL - KUNTZ'UN YANLIŞLARI
Bizim için Ermenistan maçı kazandığımız takdirde yüzde 80 oranla EURO 2024'e gitmek demekti. Böylesine eşiği atlayacağımız maçta Stefan Kuntz'un hem genel kadro hem çıkardığı 11, yaptığı oyuncu değişiklikleri A'dan Z'ye çok yanlıştı.
Bu sene Roma'da 70 dakika forma giyen Zeki'nin ilk 11'de sahaya çıkması keza sezon başı kampına katılmayan, uzun süre takım arayan Atalanta'dan ayrıldıktan sonra Suudi Ligi'ne giden ve orada sağ bek oynayan Merih'in de oynaması, sol bekte Cenk'in Valencia'da üçlü dizilişte ilk 11 oynadığı gibi hiç sol bek oynamayıp, bu maçta o pozisyon da başlaması.
Orta saha Salih Özcan gibi Dortmund menşeli bir oyuncu elinde iken, son haftalarda iyi oynamayan İsmail Yüksek tercihi, aynı şekilde F.Bahçe'de henüz hazır olmayan Cengiz'i çizgide tercihi ederken, Yusuf Sarı gibi sezonun en formda oyuncusunu hiç düşünmemesi, bununla beraber Barış Alper'in santrfor oynatılışı ancak açık alanda etkili olan, hiç takımı oynatabilecek bağlantı oyuncusu özelliğinin olmayışı...
Formda olan Abdülkerim Bardakcı'yı Onur Bulut'u ikisini de tercih etmemesi gibi oyuna gireniyle çıkanıyla, çağrılmayan milli takım kadrolarıyla hala Kuntz'un Türk Milli Takımı'nı tanımadığı maalesef net ortada.
İşin de tuhafı da oynadıkları Avrupa takımlarında bu kadar başarılı oyuncuların, milli takımda bir düzeni olmadığı gibi onlar da buna ayak uydurmakta zorluk çektikleri için kendi performans, potansiyellerinin aşağısında kaldıklarından diğer ülkemizde oynayan formda oyuncular bile bireysel ve takım halinde gelişip ileriye gideceklerine daha geriye gittikleri gibi gelişim de göstermedikleri net ortada.
Milli takımımız Kuntz'la beraber EURO 2024'e gitse bile; şu oyuncu kadrosunun, bu kötü performansıyla gruptan çıkması mucize olur.