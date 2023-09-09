Haberler A Milli Futbol Takımı Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında Ermenistan'ı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'u eleştirerek sürpriz bir çağrıda bulundu. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 08:17
Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

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Sahaya çıkan 11'i görüp ilk yarıyı izlediğimde devre arasında şu sorularla baş başa kalıyorum: Bu Milli Takım, takım mı? Değil.

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Bu Milli Takım 11'i en yetenekli Türk futbolcularla mı kurulmuş? Hayır...

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Bu Milli Takım bu sezon en çok süre almış oyuncularla mı sahaya çıkmış? Hayır...

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Bu Milli Takım'da herkes orijinal mevkilerinde mi oynuyor? Hayır...

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Evet olan ne peki? Bu Kuntz'un paşa keyfine göre kurduğu kadro. Ferdi alternatifsiz bir oyuncu, Arda Güler büyük yeteneğimiz, Cenk Tosun usta golcümüz.

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Bunların yokluğu mühimdir ama Milli Takım bir kulüp takımı gibi 25 kontratlı oyuncuyla oluşmuyor, önünde kocaman bir havuz var, tam da bu yüzden Okan Buruk bazı maçlarda en uçta oynattı diye Barış Alper'i elinde Bertuğ ve maalesef kadroya almadığın Enis Destan varken santrfor yapamazsın.

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Barış güçlü oyuncu ama bitirici değil. Bunu 80 milyon biliyor. Sol bekte Cenk, sağ kanatta Yusuf Sarı ve kendi takımında daha formda olan İrfan Can Kahveci varken Cengiz'i tercih etmek, Salih Özcan'ı unutmak mı facia, yoksa 1-0 geriye düştükten sonra yaptığı değişiklikler mi?

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

İddia ediyorum dün bu maçı izleyip bu değişiklikleri yapabilecek tek insan var memleket sınırları içinde.

Bülent Timurlenk Türkiye-Ermenistan maçını yorumladı!

Onun da bizim Milli Takım teknik direktörümüz olması bizim büyük çaresizliğimiz işte…

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