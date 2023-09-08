Eskişehir'de görsel şölen! İşte Türkiye - Ermenistan maçı öncesindeki o koreografi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Ermenistan maçı öncesi tribünlerde görkemli anlar yaşandı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Ermenistan maçı öncesi tribünlerde görkemli anlar yaşandı.
A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk etti.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçta ellerinde 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduran taraftarlar, 'Bizim Çocuklara' yine destek verdi.
İşte o koreografi...