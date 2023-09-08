Haberler A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de görsel şölen! İşte Türkiye - Ermenistan maçı öncesindeki o koreografi

Eskişehir'de görsel şölen! İşte Türkiye - Ermenistan maçı öncesindeki o koreografi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Ermenistan maçı öncesi tribünlerde görkemli anlar yaşandı. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünleri dolduran on binlerce taraftar, hazırladığı kareografi ile gövde gösterisi yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 21:59
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