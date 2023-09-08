Haberler A Milli Futbol Takımı Bertuğ Yıldırım: İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama...

Bertuğ Yıldırım: İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama...

A Milli Takımımızın, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Bertuğ Yıldırım dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 00:24
Bertuğ Yıldırım: İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama...

A Milli Takımımızın, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Bertuğ Yıldırım dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BERTUĞ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI:

"İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz, skor hiçbirimizi tatmin etmedi.. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah."

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