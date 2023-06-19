Türkiye 2-0 Galler (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D Grubu'nun dördüncü maçında Ay Yıldızlılar, Samsun'da Galler ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısında 41. dakikada Galler Milli Takımı'ndan Morrell kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında 64. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı fırsatını değerlendiremedi.

72. dakikada bu sefer sahneye Umut Nayir çıktı ve A Milli Takım'ın maçtaki ilk golünü kaydetti.

Ayrıca Umut Nayir kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasıyla ağları havalandırmayı başardı.

Maçın 80. dakikasında bu kez genç yetenek Arda Güler ağları sarsmayı başardı.

Arda Güler bu golle beraber A Milli Takım'daki ilk golünü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Ay Yıldızlılar sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Türkiye, D Grubu'nda 9 puanla lider konumda bulnuyor.

Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🇹🇷⚽GOOOLL!! UMUT NAYİR!! BU KEZ OLDU! BU KEZ SAYILDI! HARİKA YÜKSELDİ KAFAYI VURDU! ŞİMDİ GALLER KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/n9RmTM1tXD