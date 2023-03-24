Kuntz, 17.15’te konuşuyor

A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Ermenistan ile oynayacağı gruptaki ilk karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek resmi medya aktivitelerinin programı belli oldu. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, saat 17.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Ardından saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık son antrenman yapılacak.
A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Ermenistan ile oynayacağı gruptaki ilk karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek resmi medya aktivitelerinin programı belli oldu. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, saat 17.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Ardından saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık son antrenman yapılacak.