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A Milli Takım'ın Çekya galibiyeti sonrası Cenk Tosun açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'ın Gaziantep'te oynanan mücadelede Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Cenk Tosun dikkat çeken ifadelere yer verdi. Tecrübelü golcü Gaziantep şehrinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 22:15
A Milli Takım'ın Çekya galibiyeti sonrası Cenk Tosun açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından milli futbolcu Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok güzel anılarım var. Beni Cenk Tosun yapan Gaziantep'tir. Gaziantepspor'dur. Ayrı bir bağım var. Birbirimizi çok seviyoruz. Duygusal anlar yaşadım. Hocayla 1 senedir birlikteyiz. İyi işler yapıyoruz. Son 2 maç iyi geçti. Elemelerden önce son hazırlık maçlarıydı. Kendimizi görmemiz iyi oldu. 2022'yi güzel kapattık. Şimdi 3-4 ay milli maç yok. İnşallah kulüplerimizde"

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