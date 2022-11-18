Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Çekya ile karşılaşacak!

Türkiye Çekya ile karşılaşacak!

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:29
Türkiye Çekya ile karşılaşacak!

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Müsabaka TRT Spor'dan yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM 21 YIL SONRA GAZİANTEP'TE

A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak.

Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak.

Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'A VEDA EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

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