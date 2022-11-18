TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi o projeyi açıkladı! "Kuntz'la beraber..."

Bizde de MHK'nin ömrü hep 8 ay. Böyle olunca ne oluyor, her gelen yeni başkan da 81 tane il hakemlerinin başkanlığı da otomatik olarak düşüyor. Böyle olunca da eğitim şekli değişiyor. Süreklilik yok. Eğitim, MHK'nin bünyesinde olduğu için burada değişikliğe gideceğiz. Eğitimin sürekli olması için hakemlik akademisi kuracağız ve bunu TFF'nin bünyesine alacağız. Şikâyetle bir yere gidemeyiz.