Haberler A Milli Futbol Takımı Çekya Milli Takımı Gaziantep'e ulaştı

Çekya Milli Takımı Gaziantep'e ulaştı

Çekya Milli Takımı, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'e ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 21:38
Çekya Milli Takımı Gaziantep'e ulaştı

Çekya Milli Takımı kafilesi, cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'e geldi. Ostrava'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gelen Çekyalılar, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.


Türkiye-Çekya maçı, 19 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. İki takım da cumartesi günkü maç için yarın Kalyon Stadı'nda son hazırlıklarını yapacak. Antrenman öncesi iki takımın teknik direktörleri ve birer futbolcu basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler bombası duyuruldu! 3 dünya devi ve o rakam...
5 aylık evliliği biten Hadise hem göğüs hem karın dekoltesi verdi! Gören bir daha baktı! Herkes aynı şeyi söyledi: “İrem Derici sandım”
Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi
Ferdi A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı!
Millilerde Çekya mesaisi başladı!
Almanya 13 bin Euro maaşla çalışacak Türk işçi arıyor!
Bentonit kili nedir? Zararları ve faydaları...
2022 KPSS DHBT sınav yerleri ve giriş belgesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çekya Milli Takımı Gaziantep'e ulaştı Çekya Milli Takımı Gaziantep'e ulaştı 21:38
Ümit Milliler Avusturya ile berabere kaldı! Ümit Milliler Avusturya ile berabere kaldı! 21:34
PFDK'dan Belhanda'ya ceza! PFDK'dan Belhanda'ya ceza! 20:50
Nadal 4 maç sonra Ruud'u mağlup etti! Nadal 4 maç sonra Ruud'u mağlup etti! 19:49
Kartal'a Arjantinli sol bek! Kartal'a Arjantinli sol bek! 19:14
Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi 19:11
Daha Eski
Anadolu Efes - Barcelona | CANLI Anadolu Efes - Barcelona | CANLI 18:18
Ferdi A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı! Ferdi A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı! 18:00
Millilerde Çekya mesaisi başladı! Millilerde Çekya mesaisi başladı! 16:41
İskoçya'dan Es-Es'e destek İskoçya'dan Es-Es'e destek 16:37
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 16:28
Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı 16:04