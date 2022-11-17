Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

JORGE JESUS BÜYÜK HOCA

"Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca." dedi.