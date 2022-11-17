Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, cumartesi günü Çekya ile oynanacak hazırlık maçından önce takım kampında önemli açıklamalarda bulundu. İskoçya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus hakkında söylediği sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Çalhanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:29 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:44
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Basın toplantılarında da söylediğim gibi hazırlık maçları olsa da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Zor bir zeminde oynadık dün ama ilk yarı inanılmaz oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı 3-0 olabilirdi. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi çok iyi karşıladılar." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Yeniden kendilerine geldiklerinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Top bizdeyken çabuk oynadık. Bizde değilken çok istekli ve arzulu oynadık. Bize yakışan da buydu. Son maçlarda geri adım atmıştık."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Yeniden kendimize geldiğimiz için mutluyuz. Son kampta sakatlığım nedeniyle yoktum ancak hocayla telefondan görüştüm Faroe maçından sonra. Tepkileri gördüm ama hocaya kendisini üzmemesini söyledim."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Çok eksiğimiz vardı ama bize yakışan bir sonuç değildi. Sonuçta B Ligi'ne yükseldik." ifadelerini kullandı. Takımın büyük bir birlik içinde olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Dün golden sonra da gördünüz hep birlikteydik."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Bizi ayırmaya çalışsalar da bir arada olduğumuzu gösterdik. Taraftarlar da artık arkamızda olur umarım. Tabii ki eleştirileri anlıyoruz ancak bazen biraz aşırıya kaçılıyor. Bu takımda genç oyuncular var ve etkilenebiliyorlar. Buraya gelen herkes bayrak için burada." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

EURO2024 ile ilgili de konuşan Hakan, "Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması bizim için avantaj. Orası zaten Türkiye... Elemelere iyi başlamamız halinde turnuvaya katılacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılamadığımız için içim sızlıyor ama oldu bitti artık yapacak bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

JORGE JESUS'A SAYGISIZLIK YAPMA İHTİMALİM YOK

Arda Güler ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaya açıklık getiren kaptan, "Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

JORGE JESUS BÜYÜK HOCA

"Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

İtalya Ligi ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Napoli çok iyi performans gösteriyor ve ligin zirvesinde olmayı hak ediyor."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

INTER'DE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

"Aradan sonra ilk maçımız onlarla ve Inter'de kendimi çok iyi hissediyorum. Henüz hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"Milan tarafında da çok arkadaşım var ama taraftarların bakış açısı farklı oluyor tabii. İtalya'da kendimi defansif anlamda çok geliştirdim."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri!

"6 ve 8 numara oynamaya alışığım ve sevdiğim bir rol. Oyuna yön vermeyi seviyorum. Eskiden 10 numara oynuyordum ama şu anda oynadığım bölgeden memnunum." ifadelerini kullandı.

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