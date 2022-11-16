İskoçya taraftarı Türkiye maçı öncesi Diyarbakır'da kahvaltıda buluştu

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için kente gelen İskoçyalı taraftarlar hem tarihi Sur ilçesini gezdi hem de serpme kahvaltı yaptı. İşletmeci Umut Karahan, İskoçyalı taraftarlara Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ciğer kebabını tutturarak 'Bizim çiçekle işimiz olmaz, biz ciğer ikram ediyoruz' diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



A Milli Futbol Takımı ile İskoçya Milli Takımı bu akşam saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Günler öncesinden kente gelen yaklaşık bin İskoçyalı da tarihi Sur ilçesini gezdi. İskoçlar aynı zamanda tarihi ilçede bulunan Hasan Paşa Hanı ile Ulu Cami'yi ziyaret etti. Burada yaptıkları gezilerin ardından İskoçyalı taraftarlar kentin lezzetleri arasında bulunan serpme kahvaltı yaptı. İskoçyalı taraftarların kahvaltı yaptığı mekanda işletmeci Umut Karahan ise Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ciğer kebabını da tutturarak 'Bizim çiçekle işimiz olmaz, biz ciğer ikram ediyoruz' diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.







"KAHVALTI VE CİĞER OLDUĞU İÇİN DE BURAYI TERCİH ETTİLER"

İşletmeci Umut Karahan, 3 gündür İskoçyalı misafirlerin mekanlarına geldiklerini söyledi. Karahan, "Dün bir grup daha geldi. Memnun kaldılar ki arkadaşlarına söylediler. Hem kahvaltımız meşhur hem de tarihi bir mekandayız. Kahvaltı ve ciğer olduğu için de burayı tercih ettiler. Burada hepsini ağırladık. İnşallah biz de kazanacağız, mutlu olacağız. Milli maça gelenleri biz de burada misafir ederiz. Hep böyle mutlu günlerimiz olur" dedi.



"KAHVALTININ GÖRÜNTÜSÜ GAYET GÜZEL"

Serpme kahvaltı yapan İskoçyalı taraftar Nicholas Kıssock ise, kentin çok güzel olduğunu belirtti. Kıssock, "Kahvaltının görüntüsü gayet güzel. Kahvaltıdan sonra burayı gezeceğiz" diye konuştu.



