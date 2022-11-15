A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu İskoçya maçı öncesi konuştu!

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Takım, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenledi.

KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI;

Stefan Kuntz: "Elimizde tam bir kadro var, eksiğimiz yok.. Kötü sonuçlardan almamız gereken dersleri aldık. Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonuçları almak. Buna hazırlanacağız"

"KENDİSİNİ İZLEMEK İÇİN İSKOÇYA'YA GİDECEĞİM"

Oyuncusunu izlemek için İskoçya'ya gideceğini söyleyen Kuntz, "Rıdvan Yılmaz'dan çok şey bekliyoruz. Rangers'ın kendisinin gelişimi için iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir kulübe gitti. Kendisini izlemek için kesinlikle İskoçya'ya gideceğim." dedi.

ACI TECRÜBELER AKILDA KALIR

Kadroda farklı isimlerin olacağını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Acı veren tecrübeler her zaman en çok akılda kalan olur. En çok dersi çıkarabileceğiniz konular da bunlar oluyor. Ne yazık ki haziran kampında aldığımız 4 galibiyetten sonra, 2 galibiyetle bunu süslemek istedik ama başaramadık. Önümüzdeki maçlarda farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. 11 tane eksik oyuncumuz, bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadrodaysa, bu diğer oyuncular için de faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSI ARTIYOR"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında açıklama yapan, Kuntz, "Arda Güler, Fenerbahçe'de süre aldıkça performansını arttırıyor. Onu milli takıma davet etmek için en doğru zamandı. Arda Güler, Fenerbahçe'de süre aldıkça performansını arttırıyor. Onu milli takıma davet etmek için en doğru zamandı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI KADROMUZ BUNA BENZER OLURDU"

Kadro hakkında düşüncelerini belirten Kuntz, "1-2 isim haricinde en iyi kadromuzla buradayız. Dorukhan ve Rıdvan, sakatlıklarından dolayı yoklar. Dünya Kupası'na katılabilseydik muhtemelen buna benzer bir kadroyla Katar'a giderdik." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Hakan Çalhanoğlu: "Diyarbakır'da maç benim için de bir ilk. Çok güzel karşılandık. Yarınki maç bizim için önemli. Hazırlıkta olsa bu maçları ciddiye alacağız, kazanmak için sahaya çıkacağız.

"Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Ben şahsen maçlara bakmayacağım. Üzülüyorum, orada bulunmadığımız için. Önümüze bakacağız, mart ayında önemli maçlarımız var onlara hazırlanacağız."

ÇALHANOĞLU'NDAN JESUS'A ARDA GÖNDERMESİ

Arda Güler hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan'ın burada olmasından çok mutluyum. İnşallah ikisi de çok süre olur. "Arda'yı korumalıyız" deniyor ama koruma da bir yere kadar. Ben de gençken oynayarak tecrübe kazandım." dedi.

"SÜPER LİG İYİ VE ZOR BİR LİG"

Gelecek turnuvalar ve Süper Lig hakkında açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Gelecek Avrupa Şampiyonası'na katılırsak başarılı olmak istiyoruz. Katılabilirsek iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin Avrupa'ya gitmesi ve değerlerini artırması lazım. Süper Lig iyi ve zor bir lig ama Avrupa'da oynamak her zaman göz önünde olmak demek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya'yı konuk edecek.