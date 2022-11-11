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Sürpriz kadro!

Stefan Kuntz; Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın’ı ilk kez A Milli Takım’a davet etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Sürpriz kadro!
A MILLI Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, kadroda bazı sürpriz tercihlere imza attı. Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da oynayan Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Samet Akaydın ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. 6 oyuncusunu ay-yıldızlı takıma gönderen F.Bahçe, bu alanda zirveye çıktı. Trabzonspor 3, Başakşehir ve Beşiktaş 2'şer futbolcuyla takip etti. G.Saray'dan ise sadece Kerem aday kadroda yer aldı. Türkiye, 16 Kasım Çarşamba günü 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü aynı saatte Gaziantep'te Çekya'yla karşılaşacak.
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