Haberler Trabzonspor Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu!

Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu!

Trabzonspor'un genç futbolcusu Emrehan Gedikli, sosyal medya hesabından milli takım tercihiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. 19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:27
Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli takım tercihinde Türkiye'yi seçtiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Sevgili futbolseverler, haftalardır milli takım tercihimi hangi ülkeden yana kullanacağıma dair düşünceler içerisindeyim. Almanya benim doğup büyüdüğüm, futbol sevgimi keşfettiğim ve kariyer yolculuğumda bana her zaman desteğini hissettiren ülkedir. Almanya için ilk milli maçıma çıktığımda henüz 15 yaşındaydım. Buna daha niceleri eklendi ve takım olarak hem düşmeyi hem kalkmayı öğrendik. Asla unutulmayacak bu inanılmaz günler için başta federasyona ardından tüm hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzunca düşündüğüm ve ailemle fikir alışverişinde bulunduğum çok yoğun haftalardan sonra şöyle bir karara vardım;

Atalarımın geldiği, kendimi daha çok ait hissettiğim ve daima kocaman bir sevgiyle kalbimde taşıdığım Türkiyemizi temsil etmeyi, bu karardan dolayı da ne kadar mutlu ve gururlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık takımımız ve ülkemiz adına bana görev verildiğinde ay yıldızı göğsümde taşıyıp elimden gelen her şeyi vermek için sabırsızlanıyorum.

DİĞER
Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...
Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Zina davası...
Göztepe evinde turladı
İstanbulspor uzatmalarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu!
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 16:26
Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu! Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu! 16:26
Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı 16:20
Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! 16:05
G.Saray'da Başakşehir mesaisi devam etti G.Saray'da Başakşehir mesaisi devam etti 16:02
Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... 15:34
Daha Eski
Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:34
İstanbulspor uzatmalarda turladı! İstanbulspor uzatmalarda turladı! 15:33
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 15:30
Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu! Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu! 15:27
Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu 15:09
A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Güler... A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Güler... 13:42