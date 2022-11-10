Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli takım tercihinde Türkiye'yi seçtiğini duyurdu.

İşte o açıklama:



Sevgili futbolseverler, haftalardır milli takım tercihimi hangi ülkeden yana kullanacağıma dair düşünceler içerisindeyim. Almanya benim doğup büyüdüğüm, futbol sevgimi keşfettiğim ve kariyer yolculuğumda bana her zaman desteğini hissettiren ülkedir. Almanya için ilk milli maçıma çıktığımda henüz 15 yaşındaydım. Buna daha niceleri eklendi ve takım olarak hem düşmeyi hem kalkmayı öğrendik. Asla unutulmayacak bu inanılmaz günler için başta federasyona ardından tüm hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzunca düşündüğüm ve ailemle fikir alışverişinde bulunduğum çok yoğun haftalardan sonra şöyle bir karara vardım;

Atalarımın geldiği, kendimi daha çok ait hissettiğim ve daima kocaman bir sevgiyle kalbimde taşıdığım Türkiyemizi temsil etmeyi, bu karardan dolayı da ne kadar mutlu ve gururlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık takımımız ve ülkemiz adına bana görev verildiğinde ay yıldızı göğsümde taşıyıp elimden gelen her şeyi vermek için sabırsızlanıyorum.