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A Milli Futbol Takımız Faroe Adaları karşılaşması için Danimarka’ya gitti

UEFA Uluslar Ligi C Grubundaki son karşılaşma için A Milli Takım Faroe Adaları karşılaşması için Danimarka'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 18:28
A Milli Futbol Takımız Faroe Adaları karşılaşması için Danimarka’ya gitti
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son mücadelesinde deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya gitti.
A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları ile deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçı için Danimarka'nın Billund kentine gitti. Havaalanı girişinde basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gruptan lider olarak çıktık. Tabii ki sevinçliyiz ama biraz buruk bir sevincimiz var. Dünkü maç sonucu galibiyet olması lazımdı, maalesef berabere bitti. Ama futbolun içinde bunlar da var. Hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Gerek hava durumu gerekse de sakatlıklar yaşandı. O yüzden bugün milli takım kadrosundan 4 futbolcumuz çıkarıldı, onların yerine 4 oyuncu alındı. Bugün Faroe Adaları'na bu futbolcularımızı da götüreceğiz. Önümüzdeki maçı da kazanıp inşallah, zaten lideriz, 5 maçı galip gelip 1 maçı berabere kalmış olarak Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Bundan sonraki günlerde, Dünya Kupası arasında 2 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. 1 tanesi Diyarbakır'da İskoçya'yla, diğeri de Gaziantep'te Çekya ile olacak. Orada yeni futbolcular da milli takıma ilave alınacak. Oyun planımız açısından, onları görme açısından bu 2 hazırlık maçı önemli olacak. Hocamızın bundan sonraki takım planlamasında büyük bir katkı sağlayacak. Ekim ayında da Avrupa Şampiyonası için grupların kurası çekilecek. Bu kura çekiminde de inşallah şanslı bir kura çekip orada Avrupa Şampiyonası'na katılmak için ilk 2 içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR'İN MİLLİ TAKIM DURUMU
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in A Milli Futbol Takımı'nda oynayıp oynayamayacağı yönünde gelen bir soruyu Başkan Büyükekşi, "4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de A Milli Takım'da oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor" diye cevaplandırdı.

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