Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Litvanya: 2-0 (ÖZETİ İZLEYİN)

Türkiye - Litvanya: 2-0 (ÖZETİ İZLEYİN)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında Litvanya'yı ağırladı. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak grupta 4'te 4 yaptı. Millilerin gollerini Kaan Ayhan ile Hakan Çalhanoğlu (pen.) kaydetti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 23:39 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 08:34
Türkiye - Litvanya: 2-0 (ÖZETİ İZLEYİN)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde doludizgin ilerliyor. Milliler, C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında ağırladığı Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37'de Kaan Ayhan ile 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milliler, 81. dakikada Cengiz Ünder'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Milli Takımımız bu sonuçla puanını 12'ye yükseltip liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar oynadığı 4 karşılaşmada da kalesinde gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

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