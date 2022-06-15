Türkiye - Litvanya: 2-0 (ÖZETİ İZLEYİN)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde doludizgin ilerliyor. Milliler, C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında ağırladığı Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37'de Kaan Ayhan ile 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milliler, 81. dakikada Cengiz Ünder'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Milli Takımımız bu sonuçla puanını 12'ye yükseltip liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar oynadığı 4 karşılaşmada da kalesinde gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ