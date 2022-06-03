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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundı

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Cengiz Ünder, Faroe Adaları ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımız yeni bir hikaye yazmak istiyorlar. Bunun için de ilk 4 maçı kazanmamız gerekiyor. " dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:05
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Cengiz Ünder, Faroe Adaları ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kampta maçlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz önümüzdeki 4 maçı da kazanmak. Burak ağabey, uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş kişi. Bizim kaptanımızdı, gidişine çok üzüldük. İyi bir sezon geçirdim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda tamamen Milli Takım'a odaklandım. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Şu an için olmasa da ilerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Başakşehir'den Roma'ya gitmek, hayatımda verdiğim en iyi karardı. En büyük hayalim kariyerimi Avrupa'da tamamlamak.

Stefan Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

C Ligi'nde yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın Milli Takımı bırakmasının ardından yeni bir organizasyon oluştu. Oyuncularımız yeni bir hikaye yazmak istiyorlar. Bunun için de ilk 4 maçı kazanmamız gerekiyor. Göreve ilk geldiğimde gruptaki durumumuz kolay değildi. Takım ruhuna odaklandık ve tabii ki hepimiz Portekiz'de kaçan penaltını anını yakalamayı çok istiyorduk. Oraya kadar geldiğimiz için mutluyum. İtalya maçına bakarsak şöyle bir özellik ortaya çıktı. O döneme kadar İtalya'nın yediği gol sayısı 8'di, biz onlara 2 gol attık. İtalya maçındaki performanstan tatmin olduk. Yeni bir hikaye yazıyoruz. Belki de Türk Milli Takım tarihinin en genç takımlarından biriyiz. Her yaptığımız iş Euro 2024 finallerine kalmamız için. Birkaç küçük sıkıntı var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık bir süreç. İleriye doğru bir planlama yapmamız lazım.

Cengiz, Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir durum. Böylece uluslararası takımlar oluşabilir. Buradaki seviyenin yükselmesi önemli. Normalde FIFA sıralamasında 4 ya da 8. sırada yer alan takımla ya da 100. sırada bulunan takımla oynadığınızda başarılı olmak istiyorsunuz. Hedef değişmiyor. Topa daha fazla sahip olmamız gerek. Pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Taktiksel değişiklikler de olacak. Ümit Milli Takımı ile koordinasyon iyi durumda. A Takım'da yer alacak oyuncular içinde hiç kimse bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum.

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