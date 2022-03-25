Haberler A Milli Futbol Takımı Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Süper Lig ekibi Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı. Belözoğlu, Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giydiği golcü futbolcuyla beraber çekilen fotoğrafını paylaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 13:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 13:57
Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Dünya Kupası'na katılmak için Portekiz'le play-off maçı oynayan Türkiye mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlıların ilk golünü atan Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Gol şansını kaçıran tecrübeli yıldız eleştirilerin hedefinde yer aldı. Burak Yılmaz'a destek milli takımdan eski takım arkadaşı Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Instagram hesabında Burak Yılmaz ile fotoğrafını paylaşan Emre Belözoğlu, kalp ve kral tacı emojilerini kullandı.

Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

MİLLİ TAKIM'A VEDA ETTİ

Dünya Kupası'na katılma şansını değerlendiremeyen A Milli Takım'da kaptan Burak Yılmaz veda etti.

Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Deneyimli golcü maçın ardından basın toplantısında, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle milli takım kariyerini noktaladı.

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