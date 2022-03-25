Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Dünya Kupası'na katılmak için Portekiz'le play-off maçı oynayan Türkiye mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlıların ilk golünü atan Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Dünya Kupası'na katılmak için Portekiz'le play-off maçı oynayan Türkiye mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlıların ilk golünü atan Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Gol şansını kaçıran tecrübeli yıldız eleştirilerin hedefinde yer aldı. Burak Yılmaz'a destek milli takımdan eski takım arkadaşı Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi.
Instagram hesabında Burak Yılmaz ile fotoğrafını paylaşan Emre Belözoğlu, kalp ve kral tacı emojilerini kullandı.
MİLLİ TAKIM'A VEDA ETTİ
Dünya Kupası'na katılma şansını değerlendiremeyen A Milli Takım'da kaptan Burak Yılmaz veda etti.
Deneyimli golcü maçın ardından basın toplantısında, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle milli takım kariyerini noktaladı.