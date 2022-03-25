Emre Belözoğlu'dan Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz'a destek

Deneyimli golcü maçın ardından basın toplantısında, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle milli takım kariyerini noktaladı.