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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan kura yorumu!

A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası play-off turunda Portekiz ile eşleşti. Milli Takım Teknik Direktörü kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, "En zor yoldayız. Göreve geldiğimden beri gördüklerim bana umut veriyor. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 19:36 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 20:00
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan kura yorumu!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, Dünya Kupası play-off'unda Portekiz ile eşleşmemiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli takımın umut verdiğini söyleyen Kuntz, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak

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