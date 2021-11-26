A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan kura yorumu!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, Dünya Kupası play-off'unda Portekiz ile eşleşmemiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli takımın umut verdiğini söyleyen Kuntz, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak