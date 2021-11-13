Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

Türkiye Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde. " ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:38
Türkiye Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde.

Maça çıkacak en doğru kadronun bu kadro olduğunu düşündük. Oyuncular çok güzel çalıştılar. İlk 11'i belirlemek çok zor oldu"

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