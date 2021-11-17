Helal Çağlar

Ay-yıldızlılar, Karadağ deplasmanında oyunun bazı bölümlerinde savunmada açıklar verdi. Bu anların tamamında ise Çağlar Söyüncü 'büyük' oynadı. 25 yaşındaki stoperimiz hem Caner Erkin'in arkasına sarkan topları ve oyuncuları karşılarken, Karadağ ortadan tehlikeli geldiğinde de yine 'duvar' oldu. En kritik hamlesini ise dakikalar 64'ü gösterirken yaptı. Karadağ çok tehlikeli geldi. İkinci yarıda oyuna giren İlija Vukotic sert bir ayak içi ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalecimiz Uğurcan Çakır'ı geçti ancak Çağlar Söyüncü bir kez daha olması gereken yerdeydi. Topu kale çizgisinden uzaklaştırarak mutlak golü önledi. Hücuma attığı ilk toplarla da atakları başlattı.