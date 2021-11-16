Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Birinci olarak çıkmamız gereken bir grupta bu akşam için teorik hesaplar peşindeyiz. Kuntz'un dediği gibi Cebelitarık karşısında "inanılmaz tutkuyla" oynayan bir milli takım vardı. Peki, kendi sahamızda oynadığımız Letonya ve Karadağ maçlarında bize ne oldu da 2 farklı galibiyetlerin beraberliğe dönüştürülmesine izin verdik?

Kazanırken alkışladığımız futbolcuları kaybederken sorgulamıyoruz. Çünkü herkesin medyada adamı var. Şimdi de o sorgunun zamanı değil, çünkü önümüzde çok önemli bir maç daha var. Her şey istediğimiz gibi sonuçlanırsa asıl dava play-off'larda başlayacak. Keşke bütün rakipler Cebelitarık olsa ama futbolda böyle aciz bir takım ancak bir tane var!