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Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki son karşılaşmasını Karadağ ile oynayacak. Play-off şansı devam eden ve ikincilik için avantajı elinde bulunduran ay-yıldızlı ekibin Hollanda-Norveç maçı sonucuna göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor. Fotomaç Gazetesi yazarı bu kritik mücadele öncesi A Milli Takım'la ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o satırlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 07:41
Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

HAKKI YALÇIN - BEDEL!

Birinci olarak çıkmamız gereken bir grupta bu akşam için teorik hesaplar peşindeyiz. Kuntz'un dediği gibi Cebelitarık karşısında "inanılmaz tutkuyla" oynayan bir milli takım vardı. Peki, kendi sahamızda oynadığımız Letonya ve Karadağ maçlarında bize ne oldu da 2 farklı galibiyetlerin beraberliğe dönüştürülmesine izin verdik?

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

İnanılmaz biçimde "tutkusuz" oynamamızın sebebi neydi? Bilmediğimiz hesaplar mı vardı, yoksa teknik direktörümüzün değişmesi mi gerekiyordu? O maçların günahlarını şimdi play-off kavgasıyla verirken asıl bedeli ödemedik belki!

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Kazanırken alkışladığımız futbolcuları kaybederken sorgulamıyoruz. Çünkü herkesin medyada adamı var. Şimdi de o sorgunun zamanı değil, çünkü önümüzde çok önemli bir maç daha var. Her şey istediğimiz gibi sonuçlanırsa asıl dava play-off'larda başlayacak. Keşke bütün rakipler Cebelitarık olsa ama futbolda böyle aciz bir takım ancak bir tane var!

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Bizim ülkemizde yeni teknik direktör gelince eskisinin hükmü yok sayılıyor. Maçtan önceki basın toplantısında Kuntz'a "tuzak soru" yöneltiliyor; "6-1'lik Hollanda maçı için ne diyorsunuz?" Bu takım hala Dünya Kupası finalleri için umut taşıyorsa, Hollanda'ya tarihinde ilk kez 4 gol atabilen ve Norveç'i deplasmanda yenen bir teknik direktör sayesinde taşıyor. Şenol Güneş'e gösterilmesi gereken saygı bu kadar kolay mı ipe çekiliyor?

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Bu ülkenin çocukları 20 yıldır Dünya Kupası finallerini bekliyor. Tarihimizdeki en büyük başarıyı da son katıldığımız finallerde Şenol Güneş'le kazandık. Milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine taşımak ve Fransa gibi bir devin önünde grubu birinci sırada bitirmek kolay iş miydi? Şenol Güneş, Türk futbol tarihindeki en anlamlı mühürdür, bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez! Lütfen bu sözümü bir kenara not edin; "bazı futbolcular Şenol Güneş'le yürekten helalleşmeden milli takım hiçbir yere gidemez!"

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

İyi bir takım olmak için güzel duyguların bütün takımı sarması gerekiyor. Ama fark edildikçe kaybedilen değerler ülkesiyiz biz. Çünkü futbola yön veren ağalar her şeyi istediği biçimde yönlendiriyor. Bu yabancı bataklığından genç futbolcuları bulup çıkarmak kolay iş değil. Ümit Milli Takım'ın başındaki Tolunay Kafkas'ın emeklerini de yakından takip ediyorum, olmadık gençleri buluyor ve geleceğe yatırım yapıyor, çünkü gençlik davasının adamı. Elbette bazı maçları kaybedecek ama kazanılan gençler birçok şeye bedel sayılmalı.

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Bu ülkede masumları aklamak zordur, değerlerin canına okuyanları alkışlayan bir düzen varken! Şenol Güneş'in ilk milli takım kadrosunda Türkiye'de oynayan 3 futbolcu vardı, hatırlatırım! Bugünkü Karadağ maçından sonra kendi içimizdeki gerçeklere döneceğiz.

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Hepimiz biliyoruz ki futbolumuzda adaletle kurulan bağlar zayıfladıkça kötülük güçlendi ve kendi kurallarını icat etti. Çirkinlik ve çıkarcılık futbol kültürünün parçası haline dönüştü. Hafta sonunda derbi maçı var ve ne yazık ki maçın sonrası önemli. Oynanmamış maçların puanlarını bile toplayan ve hiçbir sonuca katlanamayan adamlar varken her şeye hazırlıklı olun!

Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Not: Hakemlerin başarısızlıklarında "kelle" isteyenlerin kendi başarısızlıklarında koltuklarına yapışmalarındaki çelişki top listelerde hala 1 numara!

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