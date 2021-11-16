Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Milli Takım analizi!

Bizim ülkemizde yeni teknik direktör gelince eskisinin hükmü yok sayılıyor. Maçtan önceki basın toplantısında Kuntz'a "tuzak soru" yöneltiliyor; "6-1'lik Hollanda maçı için ne diyorsunuz?" Bu takım hala Dünya Kupası finalleri için umut taşıyorsa, Hollanda'ya tarihinde ilk kez 4 gol atabilen ve Norveç'i deplasmanda yenen bir teknik direktör sayesinde taşıyor. Şenol Güneş'e gösterilmesi gereken saygı bu kadar kolay mı ipe çekiliyor?
Bu ülkenin çocukları 20 yıldır Dünya Kupası finallerini bekliyor. Tarihimizdeki en büyük başarıyı da son katıldığımız finallerde Şenol Güneş'le kazandık. Milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine taşımak ve Fransa gibi bir devin önünde grubu birinci sırada bitirmek kolay iş miydi? Şenol Güneş, Türk futbol tarihindeki en anlamlı mühürdür, bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez! Lütfen bu sözümü bir kenara not edin; "bazı futbolcular Şenol Güneş'le yürekten helalleşmeden milli takım hiçbir yere gidemez!"
İyi bir takım olmak için güzel duyguların bütün takımı sarması gerekiyor. Ama fark edildikçe kaybedilen değerler ülkesiyiz biz. Çünkü futbola yön veren ağalar her şeyi istediği biçimde yönlendiriyor. Bu yabancı bataklığından genç futbolcuları bulup çıkarmak kolay iş değil. Ümit Milli Takım'ın başındaki Tolunay Kafkas'ın emeklerini de yakından takip ediyorum, olmadık gençleri buluyor ve geleceğe yatırım yapıyor, çünkü gençlik davasının adamı. Elbette bazı maçları kaybedecek ama kazanılan gençler birçok şeye bedel sayılmalı.