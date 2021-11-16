Lider gidebiliriz

Hesap, kitap zamanı geldi çattı... 9. maçlar sonunda Hollanda 20 puanla lider. Biz 18 puan ve 10 averajla ikinci sıradayız. Norveç ise bizimle aynı puanda averajı ise 9. Gruptaki son maçlarda Hollanda evinde Norveç'i konuk edecek. Biz Karadağ deplasmanına gideceğiz. Bugün işler istediğimiz gibi giderse Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalimiz de bulunuyor? Nasıl mı? Çok zor değil. Biz Karadağ'ı mağlup ettiğimiz anda gözümüz Norveç'te olacak. Kuzeyliler, Portakalları deplasmanda 3 farkla deviremezse Katar biletini cebimize koyuyoruz. Bu en iyi senaryo. Kötü senaryolar arasında ise hedefimiz grubu 2. bitirerek play-off'lar üzerinden Dünya Kupası vizesi almak. Tüm Türkiye, Stefan Kuntz ve öğrencilerine güveniyor. Hedef tarihimizde 3. defa Dünya Kupası'na katılmak.