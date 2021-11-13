Karadağ - Hollanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.
Gradski Stadion Podgorica'da oynanan karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetiyor.
KARADAĞ HOLLANDA İLK 11'LER
Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujajic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, Haksabanovic, Osmajic, Djurdjevic
Hollanda: Bijlow, van Dijk, de Vrij, Blind, Dumfries, Wijnaldum, Groneveld, Klaassen, de Jong, Depay, Malen
KARADAĞ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karadağ - Hollanda maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'ten itibaren S Sport'ta canlı yayınlanıyor.