Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ - Hollanda maçı CANLI

Karadağ - Hollanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Gradski Stadion Podgorica'da oynanan karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetiyor. Hollanda zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:42
Karadağ - Hollanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.

Gradski Stadion Podgorica'da oynanan karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetiyor.


KARADAĞ HOLLANDA İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujajic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, Haksabanovic, Osmajic, Djurdjevic

Hollanda: Bijlow, van Dijk, de Vrij, Blind, Dumfries, Wijnaldum, Groneveld, Klaassen, de Jong, Depay, Malen

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Hollanda maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'ten itibaren S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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