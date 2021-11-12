Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

ALİ BARANSEL - PANİĞE GEREK YOK A Milli Takım'ımız Dünya Kupası yolunda artık son viraja giriyor. Ay-yıldızlıların önünde çok kritik iki karşılaşma var. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda beklenmedik puanlar kaybeden Türkiye'nin artık hata yapma lüksü yok. Aslına bakacak olursak önümüzdeki fikstür son derece umut verici.

Stefan Kuntz önderliğinde yeni bir hava yakalayan Türkiye'nin bu iki maçlık virajı çok rahatlıkla döneceğini düşünüyorum. Averaj hesaplarının yapıldığı grupta Cebelitarık karşılaşmasında mutlaka elle tutulur, farklı bir galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olması da son derece büyük bir avantaj. Zira stadın kompakt yapısı sayesinde neredeyse yarı amatör futbolculardan kurulu Cebelitarık'ı baskı altına almamız içten bile değil.