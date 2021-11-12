Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Millilerimizin artık Letonya deplasmanında olduğu gibi telaş yapmadan ve paniğe kapılmadan mutlaka makul bir zaman dilimi içerisinde üstünlüğü ele alması, hatta farkı açması gerekiyor. Ancak millilerin 6 puan alması da yeterli olmayacak. Burada artık Norveç'in grubun son haftasında Hollanda'ya yenilmesini bekleyeceğiz.
Grup birinciliğinin Dünya Kupası kura çekimlerinde seri başı olunması anlamına geldiği bu atmosferde Hollanda'nın Norveç'i yenmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, A Milli Takım'ın ikincilik için ciddi anlamda şansı var. Önce iş Stefan Kuntz ve öğrencilere düşecek, ardından ise hep beraber Hollanda-Norveç karşılaşmasında 90 dakika Hollanda'yı destekleyeceğiz.