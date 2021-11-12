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Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında grupta Cebelitarık ve Karadağ ile iki kritik maça çıkacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Ali Baransel, ay-yıldızlı ekibin ikincilik şansını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 08:35
Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

ALİ BARANSEL - PANİĞE GEREK YOK

A Milli Takım'ımız Dünya Kupası yolunda artık son viraja giriyor. Ay-yıldızlıların önünde çok kritik iki karşılaşma var. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda beklenmedik puanlar kaybeden Türkiye'nin artık hata yapma lüksü yok. Aslına bakacak olursak önümüzdeki fikstür son derece umut verici.

Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Stefan Kuntz önderliğinde yeni bir hava yakalayan Türkiye'nin bu iki maçlık virajı çok rahatlıkla döneceğini düşünüyorum. Averaj hesaplarının yapıldığı grupta Cebelitarık karşılaşmasında mutlaka elle tutulur, farklı bir galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olması da son derece büyük bir avantaj. Zira stadın kompakt yapısı sayesinde neredeyse yarı amatör futbolculardan kurulu Cebelitarık'ı baskı altına almamız içten bile değil.

Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Karadağ karşılaşması için ise çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Karadağ ile oynadığımız ilk karşılaşma Milli Takım'ımızın düşüşünün başlamasına neden oldu. Netice itibari ile Yugoslav futbol ekolünden bir parça olan Karadağ'ın Stevan Jovetic ve Uros Djurdjevic gibi önemli silahları var. Karadağ deplasmanı coğrafi koşullardan dolayı da zor.

Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Millilerimizin artık Letonya deplasmanında olduğu gibi telaş yapmadan ve paniğe kapılmadan mutlaka makul bir zaman dilimi içerisinde üstünlüğü ele alması, hatta farkı açması gerekiyor. Ancak millilerin 6 puan alması da yeterli olmayacak. Burada artık Norveç'in grubun son haftasında Hollanda'ya yenilmesini bekleyeceğiz.

Son dakika spor haberi: Ali Baransel'den Milli Takım analizi! "Paniğe gerek yok"

Grup birinciliğinin Dünya Kupası kura çekimlerinde seri başı olunması anlamına geldiği bu atmosferde Hollanda'nın Norveç'i yenmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, A Milli Takım'ın ikincilik için ciddi anlamda şansı var. Önce iş Stefan Kuntz ve öğrencilere düşecek, ardından ise hep beraber Hollanda-Norveç karşılaşmasında 90 dakika Hollanda'yı destekleyeceğiz.

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