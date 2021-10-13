Yine yaparız

Letonya'yı son dakikada Burak'ın penaltısıyla 2-1 deviren A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma umudunu son iki maça taşıdı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Letonya galibiyetiyle nefes alan ay-yıldızlı ekibin, finallere katılması için ise önünde zor bir yol bulunuyor. Son iki maçında sırasıyla evinde Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak millilere kazanmak yetmeyecek. 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.
SON SÖZÜ SÖYLERİZ
EURO 2008'de İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ı devirip yarı final gören Türkiye, dev maçları hep geri düştükten sonra kazanmıştı. "Biz bitti demeden bitmez" sloganını 13 yıl önce ortaya koyan ay-yıldızlılar, EURO 2016'ya da mucizevi bir şekilde katılmıştı. İzlanda ile yapılan son maçta Selçuk İnan'ın 89'da attığı frikik golüyle gruplarda en iyi üçüncü olan Türkiye, bir kez daha zoru başarmak istiyor. Bizim Çocuklar, iki maçını kazanıp rakiplerinin kaybını bekliyor