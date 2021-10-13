SPOR HABERLERİ - Erol Bulut'tan Stefan Kuntz sözleri! "Zamana ihtiyacı var"

Sezon başı Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevine başlayan Erol Bulut, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:

'Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var.'

'Muhammet Demir ve Serdar Dursun geçen seneden itibaren Milli Takım'ı hak eden oyuncular. Bundesliga 2, sert bir lig ve orada 29 gol atmak hiç kolay değil. Burak Yılmaz çok iyi bir forvet, ama arkadan yenilerini getirmek gerekli.'

Yabancı sınırını düşürmenin altyapıyla ne alakası var? Bunu bana birisi anlatsın.'