Son dakika spor haberi: Almanlar'ın Stefan Kuntz üzüntüsü! "Tüm zamanların en başarılısı..."

BILD: Stefan Kuntz (58) Türkiye ile anlaştı. Son detaylar Pazartesi günü netleşecek. Yeni milli antrenör olarak üç yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Kuntz için Türkiye'de hiçbir şey yanlış gitmemeli. Beş yılda üç Avrupa Şampiyonası finali ve U21 antrenörü olarak iki şampiyonluğu (2017 ve 2021) olan Stefan Kuntz'un (58) gidişi, DFB açısından gençlerimizin tüm zamanların en başarılı teknik direktörünü kaybedeceği anlamına geliyor.



