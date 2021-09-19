Son dakika spor haberi: Almanlar'ın Stefan Kuntz üzüntüsü! "Tüm zamanların en başarılısı..."

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Alman basınında büyük ses getirdi. Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesi Alman medyasında da büyük yankı buldu. Birçok Alman medyasında "flaş spor haberi" olarak duyurulan Kuntz'la ilgili Alman basında çıkan haberler şu şekilde:
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Alman basınında büyük ses getirdi. Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesi Alman medyasında da büyük yankı buldu. Birçok Alman medyasında "flaş spor haberi" olarak duyurulan Kuntz'la ilgili Alman basında çıkan haberler şu şekilde:
Der Spiegel: Alman U21 teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin milli antrenörü oldu. Alman Futbol Federasyonu (DFB), U21 antrenörünün gitmesine izin verdi. Stefan Kuntz, Türk milli futbol takımının başına geçerek 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Katar'a götürmeli.
Sky Sport: Alman U21'in başarılı teknik direktörü Stefan Kuntz, Türk milli futbol takımının yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyuonu (TFF), anlaşmayı Pazar günü açıkladı. TFF, sözleşmenin Pazartesi günü saat 15:00'te imzalanması gerektiğini ve DFB'nin Kuntz'a onay verdiğini duyurdu. Alman eski milli oyuncu, yeni milli takım direktörü ve eski Bundesliga futbolcusu Hamit Altıntop ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gitmişti.