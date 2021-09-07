Menüde yine Portakal var! İşte Hollanda - Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bugün final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki 6. maçını oynayacak olan lider Türkiye, takipçisi Hollanda'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak olan bu zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak.



HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

HOLLANDA - Bijlow, Dumfries, Vrij, Malacia, Blind, Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay

TÜRKİYE - Altay, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Ocan, Yusuf, Hakan, Burak



TEK EKSİK VAR

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak. Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismini kulübeye çeken Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak. Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.

14. RANDEVU

Türkiye, bugün konuk olacağı Hollanda ile tarihinde 14. kez karşılaşacak. Oynanan 13 maçın 4'ünü kazanan A Milli Takım, 5 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 82. MAÇI

Teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü Hollanda maçıyla birlikte A Milli Takım'ın başında 82. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizde ikinci dönemini geçiren tecrübeli hoca, 81 karşılaşmada 38 galibiyet sevinci yaşarken, 23 beraberlik, 20 yenilgi aldı. Güneş yönetimindeki Türkiye, 126 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.



2021'DE 12 SINAV

A Milli Takım, bugünkü Hollanda sınavı ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu sene oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Türkiye, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde de 16 gol gördü.



Türkiye, bugün tarihindeki 598. maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde oynadığı 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 795 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz kalesinde ise 853 gol gördü.