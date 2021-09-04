Cebelitarık - Türkiye maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Cebelitarık'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. Milliler, bundan sonraki maçında 7 Eylül'de Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak.

CEBELİTARIK-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cebelitarık Türkiye maçı saat 21:45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

BURAK YILMAZ YOK!

A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giymiyor.