Şenol Güneş: Sorumlu benim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş; "Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Diğer takımlara bakarsak averaja göre de son maçlar öncesi şansımız zor görünüyor. Rakibi tebrik ediyorum" dedi. Usta hoca ayrıca, "Bu turnuva için hayaller kurduk. İyi oyunla, iyi sonuçla buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. Maalesef üzgünüz. Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Avantajı bizim yakalamamız gerekirdi. Berabere kalsak şansımızı artırabilirdik" diye konuştu.

BEKLENTİ BÜYÜKTÜ

Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, sorumlu benim. Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık. Üzgünüz. Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor. İsteğimizi sahaya yansıtacak kadar güçlü bir oyun oynayamadık. Topu rakibe verip kolay kaybettiğinizde bütün sistemler çöker. Takımın üstünde bir ağırlık vardı."

2 MAÇ, 0 PUAN HİÇ İYİ DEĞİL!

Saha içindeki 90 dakikayı değerlendiren Güneş, "2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik" ifadelerini kullandı. Grubu 3. bitirme şansının da çok düştüğünü belirten deneyimli hoca, "Bayağı olumsuz duruma düştük, şu an işimizi zora soktuk" dedi.