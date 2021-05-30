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maçına hazır!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 31 Mayıs Pazartesi günü ile 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:22
A Milli Takım Gine maçına hazır!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , yarın ile 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gine karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı (TFF) Başkanı de takip etti. Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre saha kenarında görüştü.



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