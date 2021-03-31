Son dakika spor haberleri: UEFA'dan flaş seyirci ve oyuncu değişikliği kararı!

UEFA, EURO 2020 ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri ve küme düşme play-out'larında, IFAB Oyun Kurallarının 3. Kuralına getirilen geçici değişikliğe göre beş adede kadar oyuncu değişikliğinin kullanılmasına izin verdi.

Beş oyuncu değişikliği kuralının nedenleri, Covid-19 salgınından etkilenen ulusal ve uluslararası futbol takvimlerinin arka planına karşı geçerliliğini koruduğundan ve kuralın Mart 2021'den Mart'a kadar sürecek olan Dünya Kupası eleme maçları için zaten yürürlükte olduğu göz önüne alındığında 2022, Haziran / Temmuz 2021'de UEFA EURO 2020, Ekim 2021'de UEFA Uluslar Ligi finalleri ve Mart 2022'de UEFA Uluslar Ligi play-out'larına yapılan değişikliğin uzatılmasına karar verildi.



YÜZDE 30 SEYİRCİ LİMİTİ ÜLKE FEDERASYONLARINA BIRAKILDI!

UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci alınabilmesi kararının kaldırıldığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.