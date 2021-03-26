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Teknik Direktörü Solbakken Türkiye maçı öncesi konuştu

'nda yarın 'yla karşılaşacak 'te teknik direktör Stale Solbakken açıklamalarda bulundu. Solbakken 'ımızın oyuncu kalitesine dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:01 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:12
Norveç Teknik Direktörü Solbakken Türkiye maçı öncesi konuştu

Karşılaşmanın oynanacağı 'nın şehrinde basın toplantısı düzenleyen Solbakken, takım olarak maça hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, "Grubun ilk maçında 'ya attıkları 4 gol ve daha önce özel müsabakada 'ya attıkları 3 golle, skorer bir takım olduklarını gösterdiler. Türkiye'nin çok yetenekli oyuncuları var. Takım halinde iyi oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Solbakken, oyuncularının bu mücadele için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

AJER : BURAK YILMAZ GÜÇLÜ BİR FORVET

Basın toplantısında konuşan Norveçli milli futbolcu , fiziksel olarak zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, Hollanda karşısında "hat-trick" yapan hakkındaki görüşlerini aktardı.

Burak Yılmaz'ı durdurmaları gerektiğini vurgulayan Ajer, "Mücadeleci, fiziksel olarak güçlü bir forvet. Ancak ben buna 'dan alışığım. Son derece iyi bir golcü ve Türkiye için bir lider. " şeklinde konuştu.

Malaga kentindeki 'nda oynanacak -Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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