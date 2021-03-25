Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye’ye moral oldu!

Türkiye’ye moral oldu!

Başkan Güneş’i ve futbolcuları telefonla kutladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 01:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
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