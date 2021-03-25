Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç bitibinde soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.
Türkiye’ye moral oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güneş’i ve futbolcuları telefonla kutladı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 01:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50