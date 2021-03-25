Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan Kabak'ın doğum günü milli takım kampında kutlandı

'ın doğum günü milli takım kampında kutlandı

'mızın genç yıldızı 'ın doğum günü kutlandı. 'daki ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan ay-yıldızlı ekipte 21. yaş günü olan Kabak için kutlama düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 23:00
Ozan Kabak'ın doğum günü milli takım kampında kutlandı

için kampta bulunan 'nda 'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 'daki ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan ay-yıldızlı ekipte 21. yaş günü olan Kabak için kutlama düzenlendi.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki galibiyetinin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu söyledi.

Hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren genç oyuncu, aynı başarıyı maçında da tekrarlamak istediklerini belirtti.

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