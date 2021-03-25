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A Milli Takım’da hazırlıkları başladı

2’nci maçında 27 Mart'ta ’da ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 23:15
A Milli Takım’da Norveç hazırlıkları başladı

2'nci maçında 27 Mart'ta 'da ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Günün tek çalışmasını ve Eğitim Tesisleri'nde yapan millilerde, dün akşam maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

26 Mart Cuma saat 11.00'de İspanya'nın kentine uçacak olan Ay Yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Malaga'daki 'nda saat 20.00'de gerçekleştirecek.



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