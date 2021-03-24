Haberler A Milli Futbol Takımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan | Türkiye Hollanda maçı

'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan | maçı

'nın ile maçını oynadığı 2 bin 779 gün sonra milli takıma ev sahipliği yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:18 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:19
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan | Türkiye Hollanda maçı

ilk maçında , 'nda ile karşı karşıya geldi. 'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı. düzeyinde son maç 14 Ağustos 2013 tarihinde oynandı. ile yapılan özel karşılaşma 2-2'lik skorla sona ererken, golleri ile attı.

'nin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk milli maç ile 8 Ekim 2005'te yapıldı. Almanya ile oynanan özel karşılaşmayı Milliler, ve 'in golleri ile 2-1 kazanmıştı.

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