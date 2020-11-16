Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

Tecrübeli hoca, son oynanan Hırvatistan hazırlık maçının kadrosundan 7 farklı isimle Rusya sınavındaydı. Hırvatlar'a karşı oynayan Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedek soyundu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı. Güneş; bu 7 ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.