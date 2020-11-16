Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

'ten 7 değişiklik

, en son oynanan Hırvatistan sınavının kadrosundan 7 farklı futbolcuyla dünkü sınava çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

Tecrübeli hoca, son oynanan Hırvatistan hazırlık maçının kadrosundan 7 farklı isimle sınavındaydı. Hırvatlar'a karşı oynayan ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedek soyundu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı. Güneş; bu 7 ismin yerine , Zeki Çelik, Merih Demiral, , , ve 'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.

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