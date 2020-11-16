Kenan Rusları seviyor

Maçta ilk golümüzü atan Kenan Karaman, Rusya maçlarını boş geçmiyor. 26 yaşındaki forvet, Rusya ile 11 Ekim'de deplasmanda oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada da takımızın beraberlik sayısını kaydetmişti. Kenan'ın Uluslar Ligi'nde forma giydiği 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asisti bulunuyor.

HAK EDEREK KAZANDIK

İlk golümüzü atan Kenan Karaman, maç sonrası açıklamasında "İlk galibiyetimizi aldık, çok mutluyum. Rusya karşısında ilk galibiyetimiz. İyi bir performans ortaya koyduk, 10 kişi kaldıklarında daha kontrollü oynayabilirdik, top daha fazla bizde olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca bazen zorlanabiliyoruz ama hak ederek kazandık" dedi. Golcü oyuncu ayrıca İstanbul'da yapılan F1 Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan eden Hamilton'u kutladı. Kenan "Formula'da favorimiz yoktu, takım olarak izledik. Keyifliydi, değişikti, Hamilton kazandı, onu da tebrik ederim" ifadesini kullandı.